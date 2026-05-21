Серія А назвала найкращих гравця та тренера травня

Найкращим гравцем травня в італійській Серії А було визнано аргентинського форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Зазначимо, нагороди були розіграні ще за тур до фінішу сезону в Серії А. У травні Мартінес провів три матчі в чемпіонаті Італії, відзначившись у них 1 голом і 2 асистами. З 17 голами аргентинець лідирує у бомбардирській гонці Серії А, а Інтер достроково став чемпіоном Італії.

Для Мартінеса це вже друга нагорода найкращому гравцеві місяця у поточному сезоні Серії А – раніше його визнавали найкращим у грудні минулого року.

Приз найкращому тренеру травня дістався наставнику Удінезе Кості Руньяїчу. Його команда в травні обіграла Торіно та Кальярі та зазнала поразки він Кремонезе.