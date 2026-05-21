Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Серія А назвала найкращих гравця та тренера травня

Олег Дідух — 21 травня 2026, 15:30
Серія А назвала найкращих гравця та тренера травня
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Найкращим гравцем травня в італійській Серії А було визнано аргентинського форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Зазначимо, нагороди були розіграні ще за тур до фінішу сезону в Серії А. У травні Мартінес провів три матчі в чемпіонаті Італії, відзначившись у них 1 голом і 2 асистами. З 17 голами аргентинець лідирує у бомбардирській гонці Серії А, а Інтер достроково став чемпіоном Італії.

Для Мартінеса це вже друга нагорода найкращому гравцеві місяця у поточному сезоні Серії А – раніше його визнавали найкращим у грудні минулого року.

Приз найкращому тренеру травня дістався наставнику Удінезе Кості Руньяїчу. Його команда в травні обіграла Торіно та Кальярі та зазнала поразки він Кремонезе.

Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Лаутаро Мартінес Інтер Мілан

Лаутаро Мартінес

Якщо мене не виженуть, – лідер Інтера зізнався, чи готовий закінчити кар'єру в італійському гранді
Капітан Інтера позитивно відзначив внесок нового тренера в перемозі чемпіоната Італії
Капітан Інтера повернувся до тренувань після травми
Капітан Інтера отримав рецидив м’язової травми
Капітан Інтера назвав свою футбольну мрію

Останні новини