Відомі коментатори матчу 1/2 фіналу Кубку Італії Інтер – Мілан

23 квітня Інтер та Мілан проведуть вирішальний матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії. Міланське дербі розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Гру покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Кубка Італії в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Інтер – Мілан прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. Трансляція буде обрамлена аналітичною студією у форматі "візитівки", яка розпочнеться о 21:30. Знайти її можна на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

24 квітня медіасервіс також транслюватиме паралельне півфінальне протистояння Болонья – Емполі, початок матчу – о 22:00. На грі працюватиме коментатор Олександр Новак. Трансляцію можна буде знайти на телеканалі "MEGOGO Футбол Другий", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

У першій зустрічі Інтер та Мілан не змогли визначити сильнішого (1:1). Паралельний матч Болоньї та Емполі завершився розгромною поразкою команди українця Віктора Коваленка (0:3).

Нагадаємо, Ювентус є рекордсменом Кубка Італії за кількістю трофеїв – туринці вигравали турнір 15 разів. Інтер здобув 9 Кубків за всю історію, Мілан – 5 трофеїв, Болонья – 2, а Емполі ще ніколи не приміряв Кокарду.