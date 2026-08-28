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Колишня зірка Валенсії очолив Інтер Маямі

Олег Дідух — 28 серпня 2026, 12:36
Колишня зірка Валенсії очолив Інтер Маямі
Кілі Гонсалес
Getty Images

Аргентинський фахівець Кілі Гонсалес призначений на посаду головного тренера Інтер Маямі.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Термін дії контракту не розголошується. 52-річний аргентинський фахівець приступить до виконання своїх обов'язків після того, як отримає дозвіл на роботу в США. До цього обов'язки головного тренера продовжить виконувати тимчасовий наставник Гільєрмо Ойос.

Попереднім місцем роботи Гонсалеса був Платенсе. Також він очолював Росаріо Сентраль і Уніон Санта-Фе.

В якості гравця Кілі Гонсалес виступав за Росаріо Сентраль, Боку Хуніорс, Сарагосу, Валенсію, міланський Інтер і Сан-Лоренсо. Провів 56 матчів і забив 9 голів за збірну Аргентини.

Зазначимо, що у квітні поточного року посаду головного тренера Інтер Маямі покинув Хав'єр Маскерано. З того часу його обов'язки виконував Ойос.

Інтер Маямі

Інтер Маямі

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