Колишня зірка Валенсії очолив Інтер Маямі

Аргентинський фахівець Кілі Гонсалес призначений на посаду головного тренера Інтер Маямі.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Термін дії контракту не розголошується. 52-річний аргентинський фахівець приступить до виконання своїх обов'язків після того, як отримає дозвіл на роботу в США. До цього обов'язки головного тренера продовжить виконувати тимчасовий наставник Гільєрмо Ойос.

Попереднім місцем роботи Гонсалеса був Платенсе. Також він очолював Росаріо Сентраль і Уніон Санта-Фе.

В якості гравця Кілі Гонсалес виступав за Росаріо Сентраль, Боку Хуніорс, Сарагосу, Валенсію, міланський Інтер і Сан-Лоренсо. Провів 56 матчів і забив 9 голів за збірну Аргентини.

Зазначимо, що у квітні поточного року посаду головного тренера Інтер Маямі покинув Хав'єр Маскерано. З того часу його обов'язки виконував Ойос.