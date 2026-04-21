Букмекери назвали фаворита півфіналу Кубку Італії Інтер – Комо

Міланський Інтер 21 квітня зіграє матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Італії проти Комо.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом на легендарному "Сан-Сіро".

Інтер – Комо можна буде переглянути у прямому етері на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом другої півфінальної зустрічі є Інтер – 2,44, тоді як перемогу Комо оцінюють у 3,19. Нічия – 3,26.

Обидва колективи залишили інтригу на другий матч, адже перший закінчився нульовою нічиєю.

В іншій півфінальній парі також зберігається інтрига. Лаціо та Аталанта розписали бойову мирову 2:2 у першій грі. Їх друга зустріч відбудеться 22 квітня (о 22:00).

Раніше повідомлялось, що Барселона узгодила особисті умови угоди центрального захисника Інтера Алессандро Бастоні.

