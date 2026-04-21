Інтер – Комо. Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу Кубку Італії

У вівторок, 21 квітня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані відбудеться матч 1/2 фіналу Кубку Італії з футболу, в якому місцевий Інтер прийматиме Комо.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Інтер, звитяга якого оцінюється коефіцієнтом 2,44. На успіх Комо можна поставити з коефіцієнтом 3,19, на нічию – 3,26.

Зазначимо, що Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, маючи в активі 78 очок. Натомість Комо з 58 балами йде 5-м.

