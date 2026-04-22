Хто вийде у фінал? Букмекери назвали фаворита півфіналу Лаціо – Аталанта в Кубку Італії

Сьогодні, 22 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Італії з футболу, в якому Лаціо протистоятиме Аталанті. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом другої півфінальної зустрічі є Аталанта – 1,88, тоді як перемогу Лаціо оцінюють у 4,25. Нічия – 3,50.

Обидва колективи залишили інтригу на другий матч, адже перший закінчився нічийним рахунком 2:2. В іншій півфінальній парі Інтер зумів обіграти Комо, здійснивши неймовірний камбек із 0:2.

