Лаціо – Інтер: де дивитися фінал Кубку Італії

У середу, 13 травня, на "Стадіо Олімпіко" відбудеться фінальний поєдинок Кубку Італії з футболу, де римський Лаціо зіграє з міланським Інтером.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

У межах чемпіонату Італії колективи зустрічались двічі цього сезону і обидва рази Інтер виявлявся сильнішим.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "нерадзуррі", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,71. Натомість на звитягу римського колективу можна поставити з коефіцієнтом 5,50, на нічию – 4,50.

На підсумковий тріумф Інтера в турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 1,33, а на Лаціо – 3,33.

