Аталанта не змогла реалізувати 4 пенальті та програла Лаціо в 1/2 фіналу Кубку Італії

У середу, 22 квітня, відбувся другий півфінал Кубку Італії з футболу, у якому Лаціо на виїзді дотиснув Аталанту.

В основний час команди сильнішого не виявили, зігравши 1:1.

На гол Романьйолі під завершення основного часу Аталанта вже через 2 хвилини відповіла м'ячем Пашалича.

В екстратаймах команди також не змогли визначити переможця, тож долю другого фіналіста визначила серія пенальті, у якій влучнішими виявилися римляни. Зазначимо, що з 5 пенальті Аталанта змогла реалізувати лише 1.

Нагадаємо, у першому матчі команди зіграли внічию 2:2.

Кубок Італії з футболу

1/2 фіналу, другий матч

22 квітня

Аталанта – Лаціо 1:1 (1:2 по пенальті)

Голи: 0:1 – 84 Ромайньйолі, 1:1 – 86 Пашалич

В іншій півфінальній парі Інтер зумів обіграти Комо, здійснивши неймовірний камбек із 0:2.