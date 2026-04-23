Аталанта не змогла реалізувати 4 пенальті та програла Лаціо в 1/2 фіналу Кубку Італії
У середу, 22 квітня, відбувся другий півфінал Кубку Італії з футболу, у якому Лаціо на виїзді дотиснув Аталанту.
В основний час команди сильнішого не виявили, зігравши 1:1.
На гол Романьйолі під завершення основного часу Аталанта вже через 2 хвилини відповіла м'ячем Пашалича.
В екстратаймах команди також не змогли визначити переможця, тож долю другого фіналіста визначила серія пенальті, у якій влучнішими виявилися римляни. Зазначимо, що з 5 пенальті Аталанта змогла реалізувати лише 1.
Нагадаємо, у першому матчі команди зіграли внічию 2:2.
Кубок Італії з футболу
1/2 фіналу, другий матч
22 квітня
Аталанта – Лаціо 1:1 (1:2 по пенальті)
Голи: 0:1 – 84 Ромайньйолі, 1:1 – 86 Пашалич
В іншій півфінальній парі Інтер зумів обіграти Комо, здійснивши неймовірний камбек із 0:2.