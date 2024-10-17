Інтер узгодив продовження контракту з ключовим гравцем

Швейцарський воротар Інтера Ян Зоммер узгодив з клубом продовження контракту до літа 2026 року.

Про це повідомляє L'Interista.

Наразі домовленість між сторонами є усною, але найближчим часом очікується підписання нового договору.

Зоммер став гравцем Інтера влітку минулого року. Його чинний контракт розрахований до літа 2025 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 матчів, 4 з яких він провів на нуль.

Нагадаємо, влітку Зоммер оголосив про завершення міжнародної кар'єри за збірну Швейцарії. За національну команду він провів 94 матчі, що є рекордом серед усіх воротарів в історії "червоних хрестів". У 35 матчах Яну вдалося зберегти ворота у недоторканості.

Напередодні повідомлялося, що Інтер стежить за прогресом атакувального хавбека Монци Даніеля Мальдіні.