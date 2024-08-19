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Легенда збірної Швейцарії завершив міжнародну кар’єру

Ігор Чернявський — 19 серпня, 12:30
Легенда збірної Швейцарії завершив міжнародну кар’єру

Воротар Інтера Ян Зоммер вирішив завершити кар’єру у збірній Швейцарії.

Про це повідомив офіційний акаунт команди в X (Twitter).

З 2012 року Зоммера почали постійно викликати до лав національної збірної. Ян був основним воротарем "наті" на трьох Євро (2016, 2021 та 2024) і на двох чемпіонатах світу (2018 та 2022).

Особливо успішними стали виступи на двох останніх чемпіонатах Європи, на яких Швейцарія виходила до чвертьфіналу. У 2021 році Ян допоміг команді по пенальті пройти Францію, відбивши удар Кіліана Мбаппе.

Загалом Зоммер провів за збірну Швейцарії 94 матчі — це рекордний показник серед усіх воротарів в історії "червоних хрестів". У 35 матчах Яну вдалося відстояти на нуль.

Зоммер Збірна Швейцарії з футболу

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