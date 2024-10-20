Романо розповів про майбутнє Погба в Ювентусі

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба більше не гратиме у команді з 2025 року.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Ювентус наполягає на тому, що Погба більше не гратиме за них. Попри його нещодавні слова про бажання залишитися у клубі, француз не є частиною планів як з фінансових, так і з технічних причин.Погба гратиме за новий клуб з 2025 року.

⚪️⚫️👋🏻 Juventus insist on Paul Pogba not gonna play for them anymore despite his recent words.



He’s not part of the plans for both financial and technical reasons.



Pogba will play for new club from 2025. pic.twitter.com/fJX6wGkCsT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2024

Нещодавно стало відомо про скорочення термінів дискваліфікації Погба за допінг з 4 років до 18 місяців після виграної апеляції. Француз був відсторонений від футболу з 11 вересня 2023 року.

Він зможе повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня матиме право брати участь в офіційних матчах. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з хавбеком.