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Романо розповів про майбутнє Погба в Ювентусі

Андрій Яросименко — 20 жовтня, 11:45
Романо розповів про майбутнє Погба в Ювентусі
Поль Погба
Getty Images

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба більше не гратиме у команді з 2025 року.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Ювентус наполягає на тому, що Погба більше не гратиме за них. Попри його нещодавні слова про бажання залишитися у клубі, француз не є частиною планів як з фінансових, так і з технічних причин.Погба гратиме за новий клуб з 2025 року.

Нещодавно стало відомо про скорочення термінів дискваліфікації Погба за допінг з 4 років до 18 місяців після виграної апеляції. Француз був відсторонений від футболу з 11 вересня 2023 року.

Він зможе повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня матиме право брати участь в офіційних матчах. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з хавбеком.

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Фабріціо Романо

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