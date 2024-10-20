Романо розповів про майбутнє Погба в Ювентусі
Поль Погба
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Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба більше не гратиме у команді з 2025 року.
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Ювентус наполягає на тому, що Погба більше не гратиме за них. Попри його нещодавні слова про бажання залишитися у клубі, француз не є частиною планів як з фінансових, так і з технічних причин.Погба гратиме за новий клуб з 2025 року.
Нещодавно стало відомо про скорочення термінів дискваліфікації Погба за допінг з 4 років до 18 місяців після виграної апеляції. Француз був відсторонений від футболу з 11 вересня 2023 року.
Він зможе повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня матиме право брати участь в офіційних матчах. Попри це, Ювентус все одно планує розірвати контракт з хавбеком.