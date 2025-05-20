Інгулець – Ворскла: де дивитися ключовий матч УПЛ у боротьбі за виживання

Полтавська Ворскла завітає до Інгульця з Петрового у матчі-відкритті останнього 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 23 травня, на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Це буде вкрай важливий матч у боротьбі за виживання. Якщо Інгулець не переможе, то вилетить в Першу лігу напряму. У команди 23 очки та 3 бали відставання від зони перехідних матчів. У минулому турі Інгулець програв Шахтарю.

Ворскла також залежна від результату, адже у разі втрати очок команда не зможе забезпечити собі місце в еліті та буде боротися в перехідних матчах (або вилетить напряму, якщо програє). Минулого тижня Ворскла розписала мирову з ЛНЗ.