Ворскла відправила Інгулець у Першу лігу: огляд матчу УПЛ

Інгулець вдома зіграв внічию з полтавською Ворсклою у межах 30 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Полтавський колектив завдяки цьому результату зберіг прописку у чемпіонаті України, потрапивши в зону перехідних матчів. Інгулець долучився до Чорноморця та наступний сезон розпочне у Першій лізі.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур, 23 травня

Інгулець – Ворскла 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Кулач, 1:1 – 72 Малиш

Інгулець: Паламарчук, Фарасєєнко, С. Малиш, Дихтярук, Дубілей (Свистун, 63), Пушкарьов, Могильний (Сад, 46), Гаджук (Катрич, 46), Лосенко (Лісняк, 84), П’ятов (Кисленко, 63), Волохатий

Ворскла: Ісенко, Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута, Челядін, Скляр, Салабай (Нестеренко, 53), Кане, Кулач (Малиш, 61) – Ндукве (Пасіч, 73)

Попередження: Гаджук, 28, Фарасєєнко, 37, Лосенко, 79 – Скляр, 90+1

Напередодні визначився розклад матчів плейоф за право участі в УПЛ.