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Визначився розклад матчів плейоф за право участі в УПЛ

Олександр Булава — 23 травня 2025, 15:39
Визначився розклад матчів плейоф за право участі в УПЛ
УПЛ

Відбулось жеребкування плейоф за право участі в Українській Прем'єр-лізі в сезоні 2025/26.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Відповідно до регламенту змагань УПЛ – 13-та та 14-та команди за підсумками сезону зіграють два матчі з 4-ю та 3-ю командами Першої ліги за право участі в чемпіонаті України наступного сезону.

УПЛ. Пари плейоф

Перші матчі: 29 травня (четвер)

4 команда Першої ліги – 13 команда УПЛ

14 команда УПЛ – 3 команда Першої ліги

Матчі-відповіді: 1 червня (неділя)

13 команда УПЛ – 4 команда Першої ліги

3 команда Першої ліги – 14 команда УПЛ

Напередодні виконком УАФ визначив базову дату початку нового сезону чемпіонату України та вирішив долю матчу за Суперкубок.

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