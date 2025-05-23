Визначився розклад матчів плейоф за право участі в УПЛ

Відбулось жеребкування плейоф за право участі в Українській Прем'єр-лізі в сезоні 2025/26.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Відповідно до регламенту змагань УПЛ – 13-та та 14-та команди за підсумками сезону зіграють два матчі з 4-ю та 3-ю командами Першої ліги за право участі в чемпіонаті України наступного сезону.

УПЛ. Пари плейоф

Перші матчі: 29 травня (четвер)

4 команда Першої ліги – 13 команда УПЛ

14 команда УПЛ – 3 команда Першої ліги

Матчі-відповіді: 1 червня (неділя)

13 команда УПЛ – 4 команда Першої ліги

3 команда Першої ліги – 14 команда УПЛ

Напередодні виконком УАФ визначив базову дату початку нового сезону чемпіонату України та вирішив долю матчу за Суперкубок.