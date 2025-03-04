УПЛ назвала символічну збірну 19 туру
Експерти Української Прем'єр-ліги назвали символічну збірну 19 туру сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Найбільше представлення в ній має луганська Зоря. Від цього клубу до збірної туру потрапили Джордан, Олександр Яцик та Філіпп Будківський.
По два гравці представлені від Шахтаря (Георгій Судаков і Микола Матвієнко), Інгульця (Олександр Паламарчук та Олександр Пушкарьов), Ворскли (Олександр Скляр та Ілля Крупський) та Карпат (Бруніньйо та Денис Мірошниченко).
Символічна збірна 19 туру:
Воротар: Паламарчук (Інгулець);
Захисники: Крупський (Ворскла), Матвієнко (Шахтар), Джордан (Зоря), Мірошніченко (Динамо);
Півзахисники: Скляр (Ворскла), Судаков (Шахтар), Яцик (Зоря);
Нападники: Бруніньйо (Карпати), Будківський (Зоря), Пушкарьов (Інгулець).
Нагадаємо, раніше Чемпіон повідомив, хто став найкращим гравцем та тренером 19 туру.