УПЛ назвала символічну збірну 19 туру

Експерти Української Прем'єр-ліги назвали символічну збірну 19 туру сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Найбільше представлення в ній має луганська Зоря. Від цього клубу до збірної туру потрапили Джордан, Олександр Яцик та Філіпп Будківський.

По два гравці представлені від Шахтаря (Георгій Судаков і Микола Матвієнко), Інгульця (Олександр Паламарчук та Олександр Пушкарьов), Ворскли (Олександр Скляр та Ілля Крупський) та Карпат (Бруніньйо та Денис Мірошниченко).

Символічна збірна 19 туру:

Воротар: Паламарчук (Інгулець);

Захисники: Крупський (Ворскла), Матвієнко (Шахтар), Джордан (Зоря), Мірошніченко (Динамо);

Півзахисники: Скляр (Ворскла), Судаков (Шахтар), Яцик (Зоря);

Нападники: Бруніньйо (Карпати), Будківський (Зоря), Пушкарьов (Інгулець).

Нагадаємо, раніше Чемпіон повідомив, хто став найкращим гравцем та тренером 19 туру.