Поворознюк перестав виплачувати зарплату "в конвертах" гравцям, яких перевели в дубль: журналіст назвав цифри

5 гравців, які за рішенням головного тренера Інгульця Василя Кобіна, були переведені в юнацьку команду, отримали за останній місяць мінімальну заробітню плату.

Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

За його словами, Артем Сітало, Сергій Петько, Олександр Козак, Юрій Козиренко та Максим Мельничук за жовтень отримали по 7 тисяч гривень – це їхня офіційна зарплата за контрактом. До відсторонення вони отримували значно більші суми завдяки фінансовим додаткам – інакшими словами, "у конверті". Решті команди також зменшили виплати, але лише на 50%.

Також Співаковський розповів про історію, яка сталася в Інгульці наприкінці сезону-2023/24. Перед двома заключними матчами Першої ліги провідні гравці попросили в Олександра Поворознюка підвищити зарплату, але президент запропонував їм продовжити контракти на тих же умовах, які було до цього.

Коли футболісти відмовилися, він вирішив випустити на вирішальні матчі сезону юнацьку команду. Втім, це було неможливим, адже гравці U-19 не були заявлені на турнір. У підсумку Інгулець все ж зіграв основним складом і здобув золоті медалі Першої ліги.

У сезоні-2024/25 Інгулець ще не здобув жодної перемоги в чемпіонаті України. Рішення про відсторонення 5 досвідчених виконавців було прийнято після розгромної поразки від Динамо. В наступному матчі команда Василя Кобіна зіграла внічию з Лівим берегом.