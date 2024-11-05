Не заробляють, а отримують: Поворознюк – про рішення Кобіна перевести 5 гравців Інгульця в дубль

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував рішення головного тренера клубу Василя Кобіна перевести одразу п’ятьох гравців першої команди до U-19, припустивши, що таким чином наставник "виховує" футболістів.

Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.

"Це рішення тренера. Я в ці процеси не лізу. Яка причина? Та звідки ж я знаю? Ну, немає результату. Зарплату та премії усі отримують вчасно, а результату немає. Мабуть, таким чином тренер "виховує" гравців. Повторюся, я ніколи не влазив у ці процеси. Я інвестор футбольного клубу. Ніколи не кажу, кого ставити, а кого – ні, як грати та інше. Навіщо тоді мені тренер? Це його рішення. Він мені сказав, і я підтримав", – сказав він.

Поворознюк додав, що клубу вистачить гравців.

"Вистачить. Я краще візьму з U-19 молодь. Я хочу, аби грали хлопці, в яких палають очі, а не ті, хто дивиться, хто скільки отримує. Я звик усе у своєму житті робити від душі та заробляти гроші, а не отримувати. Це різні речі. Ось вони зараз їх отримують, а не заробляють. Чи тимчасове це заслання? Я те саме питання ставив тренеру, і ми вдвох дійшли до висновку, що усе залежить тільки від них. Їм дадуть можливість показати себе в тренувальному процесі й одразу усе буде видно. Так, як вони зараз ставляться до роботи… Я підтримав тренера", – підкреслив Поворознюк.

Раніше стало відомо, що головний тренер Інгульця Василь Кобін вирішив перевести одразу 5 гравців із першої команди в юнацьку.

Після розгромної поразки від Динамо під "гарячу руку" Кобіна потрапили Артем Сітало, Сергій Петько, Олександр Козак, Юрій Козиренко та Максим Мельничук. Кожен із цих гравців перевищує віковий ценз команди U-19.