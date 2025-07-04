Іммобіле розірвав контракт з Бешикташем

Колишній капітан Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле розірвав контракт із турецьким Бешикташем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду було розірвано за обопільною згодою. Бешикташ виплатить 35-річному футболісту компенсацію в розмірі 2,5 млн євро.

Іммобіле приєднався до турецького клубу тільки минулого літа, за його трансфер турецький клуб заплатив Лаціо 2 мільйони євро. У складі "чорних орлів" форвард відзначився 19 голами та 4 асистами в 41 матчі в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що нападник хоче повернутися у Серію А. Нещодавно була інформація, що гравець вже узгодив свій перехід у Болонью.

Нагадаємо, що Болонья стала володарем Кубку Італії, перемігши Мілан (1:0) у фінальному матчі сезону-2024/25. Завдяки цьому підопічні Італьяно заробили право зіграти на груповому етапі Ліги Європи наступного сезону, незважаючи на фініш на дев'ятому місці у Серії А.