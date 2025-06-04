Іменитому клубу Ліги 1 запропонували підписати Погба

Клубу Ліги 1 Монако запропонували підписати іменитого французького півзахисника Полі Погба.

Про це повідомляє Санті Ауна.

Погба не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.

Наприкінці квітня повідомлялося про інтерес до Погба з боку клубу МЛС Ді Сі Юнайтед. У березні від підписання контракту з півзахисником відмовився Марсель.

Протягом своєї кар’єри Погба виступав за Ювентус і Манчестер Юнайтед. У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.