Аталанта призначила нового тренера

Раффаеле Палладіно призначений на посаду головного тренера Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 41-річним фахівцем розрахований до кінця червня 2027 року. На посаді головного тренера Аталанти Палладіно замінив Івана Юрича, який був звільнений напередодні.

Клуб із Бергамо розглядав кандидатуру Палладіно ще влітку поточного року, проте тоді вибір було зроблено на користь Юрича.

Для італійського фахівця Аталанта стане третім клубом у тренерській біографії. У 2022 – 2024 роках він працював із Монцою, а у минулому сезоні очолював Фіорентину. Флорентійський клуб він вивів у півфінал Ліги конференцій, а у Серії А фінішував на 6 місці.

Після 11 турів Аталанта посідає 13 місце у турнірній таблиці Серії А з 13 очками в активі.