Ніколи не захочу грати низьким блоком: новий тренер Полісся розповів про свою ігрову філософію
Новий головний тренер Полісся Імад Ашур заявив, що буду прищеплювати своїй команді проактивний атакувальний стиль гри.
Про свою ігрову філософію наставник житомирців розповів у етері УПЛ ТБ.
"Команда може бути передбачуваною з огляду на гравців, які є в цій команді. Але, як я казав раніше, кожна гра може бути різною. Я можу говорити лише за себе, але я ніколи захочу грати низьким блоком, або віддати м’яча супернику. Це — не проактивна гра, це — реактивна гра. Але суперник може змусити нас це зробити. В якийсь момент, можливо, не всю гру, але в якомусь епізоді.
І не можна казати, що команда домінує, коли вона тільки володіє м’ячем і грає проактивно. Треба вміти домінувати навіть тоді, коли це не вдається робити. І це буде впливати на результат. А ми розуміємо, що тут треба буде здобувати результат. Питання: як ми його будемо здобувати?
А для мене безкомпромісно, безальтернативно початковою ідеєю буде проактивна, агресивна гра в глибину, або використання інших шляхів, якщо суперник буде нас розуміти і не буде високо пресингувати або ж не буде давати нам використовувати простір у глибині", — сказав Ашур.
Нагадаємо, що окрім Імада, до житомирського клубу вже приєдналися кілька новачків. Також Полісся почало масштабну чистку складу — команду вже залишили два досвідчених воротарі.