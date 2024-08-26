Ашур: Ми нічого не змінюємо від матчу до матчу з точки зору того, в якому напрямку ми хочемо працювати

Головний тренер Полісся Імад Ашур вважає, що його команда має пройти ще довгий шлях до становлення.

Його слова наводить офіційний сайт Полісся.

"До встановлення остаточного рахунку переважна більшість речей, про які ми говорили, виконувалася не ідеально, але покращилася точно. Ми нічого не змінюємо від матчу до матчу з точки зору того, в якому напрямку ми хочемо працювати. Це дуже важливо, бо тільки так ми зможемо дістатися до якоїсь цілісної картини.

Я вже сьогодні казав, що треба звернути увагу на слова нашого президента після гри з Шахтарем. Він говорив, що ми тільки щось будуємо і на якісь результати можна буде дивитися у другому колі. Зараз результати будуть різними, як би ми не хотіли вигравати все, але треба це приймати і рухатися далі.

Рано чи пізно буде картина, яку вже можна буде називати мінімально цілісною. Мені здається, що це не тільки наша історія, а й взагалі у будь-якому контексті, де ведуться зміни, потрібен час на адаптацію абсолютно всіх. Незалежно від того в нашому чемпіонаті це відбувається чи в іншому, в нашій команді чи якійсь іншій – це нормально.

Хотілося б, щоб всі причетні це прийняли. Щоб вони раділи, коли буде така нагода, а коли будуть емоції, про які говорили ви, щоб вони приймали їх, робили висновки, щоб рухатися в бажаному напрямку", – сказав Ашур.