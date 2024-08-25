Ашур: Полісся зараз перебуває у процесі побудови свого бачення

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур розповів про процеси, які зараз відбуваються у клубі.

Його слова після розгромної перемоги над Оболонню передає УПЛ ТБ.

"Ми поки що перебуваємо в процесі побудови того, що ми хочемо. Знову ж таки, ми не змінюємо посилання до гравців з погляду принципів, які ми хочемо. Ми хочемо однаково в кожній грі нав’язувати нашу ідею.

Ми зараз перебуваємо в процесі будування. Це так само після гри з Шахтарем сказав президент. Це нормальний процес. І так само сказав, що на щось вже можна буде дивитися більш конкретне, більш цілісне у 2-му колі як мінімум", — сказав наставник.