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Ашур: Полісся зараз перебуває у процесі побудови свого бачення

Андрій Яросименко — 25 серпня, 16:39
Ашур: Полісся зараз перебуває у процесі побудови свого бачення
Імад Ашур
Getty images

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур розповів про процеси, які зараз відбуваються у клубі.

Його слова після розгромної перемоги над Оболонню передає УПЛ ТБ.

"Ми поки що перебуваємо в процесі побудови того, що ми хочемо. Знову ж таки, ми не змінюємо посилання до гравців з погляду принципів, які ми хочемо. Ми хочемо однаково в кожній грі нав’язувати нашу ідею.

Ми зараз перебуваємо в процесі будування. Це так само після гри з Шахтарем сказав президент. Це нормальний процес. І так само сказав, що на щось вже можна буде дивитися більш конкретне, більш цілісне у 2-му колі як мінімум", — сказав наставник.

Полісся здобуло другу перемогу в трьох зіграних матчах на старті чемпіонату й має відтепер 7 залікових пунктів. В Оболоні лише один бал після чотирьох турів, підопічні Валерія Іващенка залишаються передостанніми в турнірній таблиці.

У наступному турі команда Імада Ашура зіграє на виїзді проти Чорноморця, а на Оболонь чекає домашній матч із луганською Зорею.

Оболонь Полісся Чемпіонат України, УПЛ Імад Ашур

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