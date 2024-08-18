Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ашур: Треба скуштувати смак цієї реальності, бо попередня була занадто солодкою

Ігор Чернявський — 18 серпня, 12:10
Ашур: Треба скуштувати смак цієї реальності, бо попередня була занадто солодкою
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур вважає, що нічия з Інгульцем має стати холодним душем для його команди.

Про це наставник "зграї" розповів у коментарі клубній пресслужбі.

араз ми можемо лише щось припускати. Припущення – це не реальність, реальність вже зафіксована, ми маємо її приймати так само, як і попередню гру. Треба скуштувати смак цієї реальності, бо попередня була занадто солодкою", – сказав Ашур.

Нагадаємо, в першому турі Полісся мінімально перемогло Шахтар. Перед цим "вовки" вперше у своїй історії зіграли в єврокубках – вилетіли з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, за сумою двох матчів поступившись словенській Олімпії.

Перед початком сезону генеральний директор Володимир Тесля заявляв, що перед командою стоїть завдання виграти Лігу конференцій.

Інгулець Полісся Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Імад Ашур

Імад Ашур

Ашур розкритикував гравців Полісся, які "методично знехтували" передматчевою установкою
Ашур: Довго чекав на можливість зіграти на домашньому стадіоні
Сумнівна мотивація Динамо, великі зміни в Шахтарі. Головні інтриги 3 туру УПЛ
Ашур розповів, коли травмовані гравці Полісся повернуться на поле
Ашур: В Усика у футбольному плані все дуже непогано

Останні новини