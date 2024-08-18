Ашур: Треба скуштувати смак цієї реальності, бо попередня була занадто солодкою

Головний тренер Полісся Імад Ашур вважає, що нічия з Інгульцем має стати холодним душем для його команди.

Про це наставник "зграї" розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Зараз ми можемо лише щось припускати. Припущення – це не реальність, реальність вже зафіксована, ми маємо її приймати так само, як і попередню гру. Треба скуштувати смак цієї реальності, бо попередня була занадто солодкою", – сказав Ашур.

Нагадаємо, в першому турі Полісся мінімально перемогло Шахтар. Перед цим "вовки" вперше у своїй історії зіграли в єврокубках – вилетіли з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, за сумою двох матчів поступившись словенській Олімпії.

Перед початком сезону генеральний директор Володимир Тесля заявляв, що перед командою стоїть завдання виграти Лігу конференцій.