Полісся визначилось з головним претендентом на посаду головного тренера — джерело

Виконувач обов'язків спортивного директора Полісся Даріо Друді є головним кандидатом на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Футбол 24.

Зазначається, що у штаб аргентинця можуть увійти тренер юнаків СК Дніпро-1 Імад Ашур та нинішній в.о головного тренера житомирців Сергій Шищенко. Видання додало, що Полісся розглядало Руслана Ротаня, Юрія Максимова і Романа Григорчука, але жодна кандидатура не отримала остаточного схвалення.

Нагадаємо, Шищенко виконує обов'язки головного тренера команди з початку березня, коли подав у відставку Юрій Калітвінцев.

Наразі Полісся, після перемоги над Кривбасом в останньому турі УПЛ, посідає 6 місце в УПЛ з 46 очками в активі.



