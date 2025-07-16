Ільвес – Шахтар: владнати формальності перед Бешикташем

У четвер, 17 липня, у фінському Тампере відбудеться матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Донецький Шахтар зіграє проти фінського Ільвеса.

"Чемпіон" підготував анонс поєдинку першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч розпочнеться о 19:00 за Києвом, наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Диспозиція

Напевно, цей виїзд можна заздалегідь називати найпростішим і найкомфортнішим у всьому європейському сезоні для Шахтаря – а може, і для всіх українських клубів. 6:0 у першому матчі зняли будь-які питання щодо суперника Бешикташа в наступній стадії кваліфікації.

Безтурботно у зв'язку з цим проходить і продовження зборів. 11 липня "гірники" з рахунком 5:0 розгромили словенський Бріньє – при тому, що, природно, наступного дня після Ільвеса зіграли дублюючим складом. Трьома голами відзначився Траоре, чим зайвий раз підняв питання – а чи не заслуговує він шансу в основі?

Рахунок першого матчу взагалі дуже сильно мотивує застосувати ротацію. В умовних Фесюна, Назарини, Очеретька в усьому сезоні може не бути кращої можливості набратися єврокубкового досвіду. При цьому важливо все-таки виграти матч-відповідь: останніми роками Шахтар неухильно опускається в клубному рейтингу УЄФА, і євроочки за кожну зайву перемогу можуть допомогти потім, через роки потрапити в кошик вище.

Слова, слова, слова

Начебто на тлі останнього безтурботного відрізка в сезоні Туран дав інтерв'ю виданню Marca. Там він сказав:

" У мене є короткострокові, середньострокові та довгострокові плани щодо Шахтаря. Але зараз я зосереджений тільки на досягненні успіху, на який цей клуб заслуговує. Багато відомих фахівців працювали тут у минулому, а потім перейшли в інші клуби. Це показує, що Шахтар розвиває не тільки гравців, а й тренерів. Як я і говорив від самого початку, моя єдина мета зараз – повернути успіх, який закладений у корінні та історії Шахтаря. Поки я не думаю про щось більше ".

А ще тренування Шахтаря відвідав Маріо Манджукич. Чому? Ну, напевно, тому, що з Дарійо Срною вони багато грали за збірну, і зараз у нього видався вільний день.

У тилу ворога

Якщо зайти на ютуб-канал Ільвеса, то можна подумати, що ніяких ігор із Шахтарем у фінського клубу не було. "Рисі" повністю ігнорують події, пов'язані з єврокубками. 5 липня зіграли з Сейняйокі, 14-го – з ВПС, а про те, що що-небудь відбувалося між матчами, не свідчить нічого.

Що ж, це теж вибір. З ВПС вдалося вирвати перемогу 3:2, в останні десять хвилин перетворити поразку на звитягу – і в контексті цього, а також виходу на друге місце, можна було б говорити про вихід на пік форми... Але після 0:6 у першому матчі плейоф про такі речі говорити смішно.

Букмекери очікують на другу перемогу Шахтаря

На перемогу "гірників" у Тампере коефіцієнт скромніший, ніж у Любляні, але фаворитами вони вважаються і тут. На виїзну перемогу Шахтаря коефіцієнт дорівнює 1,45, на нічию – 5,70, на перемогу Ільвеса – 7,00.

Матч у прямому ефірі буде доступний на платформі онлайн-телебачення Київстар ТВ. Стартовий свисток пролунає о 19:00.