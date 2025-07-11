Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Шахтар з хеттриком Траоре розгромив словенський Бріньє у товариському матчі

Олександр Булава — 11 липня 2025, 20:55
Шахтар з хеттриком Траоре розгромив словенський Бріньє у товариському матчі
ФК Шахтар

Донецький Шахтар обіграв словенський Бріньє (Гросуплє) у контрольному матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 5:0. Хеттриком у складі "гірників" відзначився нападник Лассіна Траоре, дубль в активі Егіналду.

Товариський матч
11 липня

Бріньє – Шахтар 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Егіналду, 0:2 – 47 Егіналду, 0:3 – 60 Траоре, 0:4 – 67 Траоре, 0:5 – 80 Траоре

Нагадаємо, гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.

Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Шахтар – Бріньє: онлайн-трансляція товариського матчу
Федорчук: Не пам’ятаю, щоб Шахтар так грав при Луческу чи інших тренерах
Шахтар оголосив про повернення Марлона
Шахтар хоче отримати 40 мільйонів за Кевіна
Півзахисник Шахтаря отримав додаткову відпустку через народження дитини

Останні новини