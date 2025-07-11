Шахтар з хеттриком Траоре розгромив словенський Бріньє у товариському матчі
ФК Шахтар
Донецький Шахтар обіграв словенський Бріньє (Гросуплє) у контрольному матчі.
Зустріч завершилась з рахунком 5:0. Хеттриком у складі "гірників" відзначився нападник Лассіна Траоре, дубль в активі Егіналду.
Товариський матч
11 липня
Бріньє – Шахтар 0:5 (0:1)
Голи: 0:1 – 45 Егіналду, 0:2 – 47 Егіналду, 0:3 – 60 Траоре, 0:4 – 67 Траоре, 0:5 – 80 Траоре
Нагадаємо, гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.