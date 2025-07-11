Шахтар з хеттриком Траоре розгромив словенський Бріньє у товариському матчі

Донецький Шахтар обіграв словенський Бріньє (Гросуплє) у контрольному матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 5:0. Хеттриком у складі "гірників" відзначився нападник Лассіна Траоре, дубль в активі Егіналду.

Товариський матч

11 липня

Бріньє – Шахтар 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Егіналду, 0:2 – 47 Егіналду, 0:3 – 60 Траоре, 0:4 – 67 Траоре, 0:5 – 80 Траоре

Нагадаємо, гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.