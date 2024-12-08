Забарний вийде у старті Борнмута на гру проти Іпсвіча

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 15 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону проти Іпсвіча.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta.

In the red corner 😤 pic.twitter.com/ItCNZBxwRY — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 8, 2024

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро.

Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 14 матчів Борнмута, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.