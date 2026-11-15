Мальдера показав найгірший старт з усіх тренерів в історії збірної України

Андреа Мальдера найгірше з усіх тренерів розпочав свою роботу зі збірною України.

В перших п'яти матчах з італійцем на чолі "жовто-синіх" команда тричі програла, одного разу зіграла внічию та святкувала одну перемогу.

Попередні найгірші показники демонстрували одразу троє фахівців: Валерій Лобановський, Олексій Михайличенко та Андрій Шевченко – по дві перемоги та нічиї і одна поразка.

Найкращим тренером-дебютантом в історії збірної України залишається Михайло Фоменко – в перших п'яти іграх за його каденції національна команда виграла чотири поєдинки і одного разу зіграла внічию.

Нагадаємо, Мальдера змінив Сергія Реброва на чолі збірної України напередодні групового етапу Ліги націй. Спочатку "жовто-сині" перемогли Угорщину (1:0), зіграли внічию з Грузією (0:0) та поступилися Північній Ірландії (0:3). В четвертому турі Україна програла Угорщині, а напередодні вдруге поступилась і Північній Ірландії.

Внаслідок цього результату колектив Андреа Мальдери втратила шанси поборотися за вихід до Дивізіону А, а тепер боротиметься за збереження місця в Дивізіоні В. У групі 2 "синьо-жовті" набрали чотири очки та посідають третє місце.