Талант Ворскли відреагував на чутки про перехід до клубу МЛС

Молодий талант полтавської Ворскли Ілля Крупський не підтвердив чутки про свій можливий перехід до клубу МЛС, але зазначив, що у нього є різні пропозиції.

Про це він сказав у коментарі для Legioners.ua.

"Це так, зацікавленість присутня. Проте, станом на зараз, я не можу називати команди, які стежать за мною. Чи тисне це на мене? Тиск – це частина життя футболіста. Моя ціль – грати за збірну, я хочу виступати у Лізі чемпіонів та грати в Європі, там тиск постійний, і не тільки в хорошому плані.

Треба бути готовим до цього. Не скажу, що я вже повністю готовий, але скажу, що поточна ситуація не надто впливає на мене, мою гру й моє ставлення до рідного клубу Ворскла", – сказав він.

У нинішньому сезоні Ілля Крупський взяв участь у 12 матчах Ворскли, у яких записав на свій рахунок один асист та одну жовту картку.

Він також зіграв у двох товариських зустрічах молодіжної збірної України з Португалією (3:3) та Італією (2:2).