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Талант Ворскли відреагував на чутки про перехід до клубу МЛС

Руслан Травкін — 26 листопада 2024, 12:46
Талант Ворскли відреагував на чутки про перехід до клубу МЛС
Ілля Крупський
ФК Ворскла

Молодий талант полтавської Ворскли Ілля Крупський не підтвердив чутки про свій можливий перехід до клубу МЛС, але зазначив, що у нього є різні пропозиції.

Про це він сказав у коментарі для Legioners.ua.

"Це так, зацікавленість присутня. Проте, станом на зараз, я не можу називати команди, які стежать за мною.

Чи тисне це на мене? Тиск – це частина життя футболіста. Моя ціль – грати за збірну, я хочу виступати у Лізі чемпіонів та грати в Європі, там тиск постійний, і не тільки в хорошому плані.

Треба бути готовим до цього. Не скажу, що я вже повністю готовий, але скажу, що поточна ситуація не надто впливає на мене, мою гру й моє ставлення до рідного клубу Ворскла", – сказав він.

У нинішньому сезоні Ілля Крупський взяв участь у 12 матчах Ворскли, у яких записав на свій рахунок один асист та одну жовту картку.

Він також зіграв у двох товариських зустрічах молодіжної збірної України з Португалією (3:3) та Італією (2:2).

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