Гюндоган отримав привабливу пропозицію від катарського клубу

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган отримав привабливу пропозицію від катарського Аль-Садда.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

За інформацією джерела, футболісту запропонували трирічний контракт, на який він, начебто, готовий погодитися. Барселона теж не проти відпустити гравця, аби мати можливість провести декілька вдалих трансферів.

В минулому сезоні Ілкай провів за "синьо-гранатових" 51 матч, відзначився п'ятьма голами, та віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Барселона планує підписати двох гравців збірної Іспанії. Трансферною ціллю стали вінгер Атлетика Ніко Вільямс, та півзахисник Лейпцига Дані Ольмо.