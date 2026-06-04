Екскапітан Мілана продовжить кар’єру в Саудівській Аравії

Центральний захисник римського Лаціо Алессіо Романьолі продовєить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, Романьолі виступатиме за Аль-Садд, який очолює колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні. Сума трансферу складе всього 3 мільйони євро, оскільки контракт 31-річного захисника діє до літа 2027 року.

Даний трансфер міг відбутися ще у січні, проте тоді президент Лаціо Клаудіо Лотіто заблокував перехід. Тоді Аль-Садд пропонував значно більшу суму, ніж нинішні 3 мільйони.

У сезоні-2025/26 на рахунку Роменьолі 1 гол у 37 матчах за Лаціо в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що незабаром Лаціо очолить Дженнаро Гаттузо.