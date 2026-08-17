Арсенал може продати вінгера збірної Бразилії

Вінгер збірної Бразилії Габріел Мартінеллі може покинути Арсенал влітку поточного року.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, у послугах Мартінеллі зацікавлений катарський Аль-Садд. Арсенал оцінює 25-річного бразильця у 50 мільйонів євро.

Окрім цього, на підписання Мартінеллі претендує Наполі. Також спробу підписати бразильця здійснив Галатасарай, проте сам гравець відкинув варіант продовження кар'єри в чемпіонаті Туреччини.

Мартінеллі виступає за Арсенал з літа 2019 року, його контракт діє до кінця червня 2027 року. В минулому сезоні на його рахунку 11 голів і 7 асистів у 53 матчах у всіх турнірах.

Напередодні Арсенал розгромив Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії.