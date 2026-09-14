Катарський Аль-Садд оголосив про трансфер іменитого ексхавбека збірної Хорватії

Катарський Аль-Садд оголосив про трансфер хорватського півзахисника Марцело Брозовича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, гравець перейшов до нової команди на правах вільного агента. Угода розрахована на один сезон – до червня 2027 року. Окрім того, була прописана опція, згідної з якою клуб може продовжити співпрацю на ще один рік.

Зауважимо, що Брозович розпочинав професійну кар'єру в хорватській команді Хрватскі Драговоляц, яку покинув влітку 2011 року та перейшов до Локомотива із міста Загреб.

Згодом хавбек опинився у розташуванні загребського Динамо, де провів майже 3 сезони, відігравши 98 матчів та записавши до свого активу 13 голів та 15 асистів.

У січні 2015 року хорвата придбав на правах оренди міланський Інтер, у якому він провів у підсумку близько восьми з половиною років. За цей час провів у футболці "нерадзуррі" 330 поєдинків, у яких відзначився 31 забитим м'ячем та 43 результативними передачами.

Окрім того, у складі італійського гранда Брозович став чемпіоном Італії та двічі виграв Кубок Італії й Суперкубок Італії.

Також за спиною в 33-річного хорвата 99 ігор за національну збірну (7 голів та 7 асистів). Разом із командою дійшов до фіналу чемпіонату світу у 2018 році проти Франції (2:4) та виграв матч за третє місце проти Марокко (2:1) на мундіалі 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Брозович може продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.