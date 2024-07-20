Барселона націлилась на трансфер переможця Євро-2024

Барселона планує підписати футболіста Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанський клуб надіслав першу офіційну пропозицію в розмірі 60 млн євро щодо трансферу 26-річного гравця. Футболісту запропонують 6-річний контракт.

Джерело зазначає, що Ольмо разом з агентами ретельно вивчать пропозицію та нададуть відповідь німецькому та іспанському клубу.

Напередодні Ольмо разом зі збірною Іспанії виграв Євро-2024 та став найкращим бомбардиром турніру. Також Дані увійшов до символічної команди турніру.

У попередньому сезоні Ольмо провів за Лейпциг 25 матчів в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 5 асистами. У першій половині сезону Дані пропустив близько трьох місяців через травми.