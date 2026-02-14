Екстренер Ювентуса очолить Тоттенгем – Романо

Колишній головний тренер Ювентуса Ігор Тудор очолить лондонський Тоттенгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

47-річний хорватський фахівець прийняв пропозицію лондонського клубу очолити команду до червня поточного року.

Тудор в жовтні покинув Ювентус, який очолював з березня 2025 року. Причиною звільнення стала 8-матчева серія без перемог, при чому в останніх 4 матчах команді навіть не вдалося забити жодного голу.

За інформацією інсайдера, двома головними кандидатами на вакантну позицію влітку є італієць Роберто Де Дзербі та аргентинець Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, що 11 лютого Тоттенгем попрощався із Томасом Франком.

"Шпори" після 26 турів посідають лише 16-те місце серед 20 клубів АПЛ-2025/26, набравши 29 балів. Наступний матч екскоманда Франка проведе у неділю, 22 лютого, коли прийме лондонський Арсенал. Початок зустрічі – о 18:30 (за Києвом).