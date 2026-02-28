Коли закінчиться війна, усі все побачать: Суркіс пояснив відсутність трансферів у Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс пояснив пасивність клубу на трансферному ринку.

Співвласника "біло-синіх" цитує Профутбол Digital.

За словами Суркіса, клуб не відчуває брак фінансування, адже усі співробітники вчасно отримують зарплатню. Відсутність трансферів пов'язана з поточною ситуацією в країні.

"Мене взагалі не хвилює, що говорять різні журналісти. Нехай не рахують мої гроші. У команді Динамо все гаразд, усі вчасно отримують зарплатню. На сьогодні у нас працює 650 співробітників плюс футболісти – усі задоволені. Коли закінчиться війна, усі все побачать", – сказав Суркіс.

Зазначимо, що взимку Динамо попрощалося із захисником Василем Буртником та віддало в оренду колумбійського вінгера Анхеля Торреса.

Новий головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк розраховує на своїх вихованців з команди U-19, поступово інтегруючи їх в основний склад. Завдяки довірі наставника розкрився Матвій Пономаренко, який в останніх п'яти матчах забив 6 голів. Гравцями основи стали захисник Максим Коробов, вінгер Богдан Редушко, а В'ячеслав Суркіс дебютував у матчі проти Епіцентра (4:0).

У турнірній таблиці УПЛ Динамо займає четверте місце, маючи в активі 32 бали. Наступний поєдинок підопічні Костюка зіграють 3 березня проти Інгульця в Кубку України, а в чемпіонаті 8 березня на виїзді зустрінуться з Поліссям.