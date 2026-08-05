Колишній півзахисник Харкова підписав контракт з клубом Першої ліги
Нива Тернопіль оголосила про перехід ексзахисника ФК Харків Ігоря Снурніцина.
Про це повідомила пресслужба клубу.
26-річний центрбек приєднався до тернополян на правах вільного агента, деталі угоди не розголошуються.
У сезоні-2025/26 Снурніцин взяв участь лише у двох матчах з Харків, не відзначившись результативними діями.
В активі футболіста – більше 100 матчів за клуби української Прем'єр-ліги, зокрема за донецький Олімпік, луганську Зорю, у складі якої він здобув досвід виступів у єврокубках, та харківський Металіст 1925.
Окрім клубної кар'єри, Ігор виступав за юнацькі збірні України, а у 2019 році разом зі збірною України U-20 став чемпіоном світу.
Напередодні ФК Харків оголосив про підписання українського голкіпера Георгія Єрмакова.
Також клуб підсилив склад українським захисником Артемом Смоляковим, який виступав в МЛС за Лос-Анджелес.