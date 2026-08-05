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Колишній півзахисник Харкова підписав контракт з клубом Першої ліги

Олексій Мурзак — 5 серпня 2026, 18:29
Колишній півзахисник Харкова підписав контракт з клубом Першої ліги
Ігор Снурніцин
ФК Зоря

Нива Тернопіль оголосила про перехід ексзахисника ФК Харків Ігоря Снурніцина.

Про це повідомила пресслужба клубу.

26-річний центрбек приєднався до тернополян на правах вільного агента, деталі угоди не розголошуються.

У сезоні-2025/26 Снурніцин взяв участь лише у двох матчах з Харків, не відзначившись результативними діями.

В активі футболіста – більше 100 матчів за клуби української Прем'єр-ліги, зокрема за донецький Олімпік, луганську Зорю, у складі якої він здобув досвід виступів у єврокубках, та харківський Металіст 1925.

Окрім клубної кар'єри, Ігор виступав за юнацькі збірні України, а у 2019 році разом зі збірною України U-20 став чемпіоном світу.

Напередодні ФК Харків оголосив про підписання українського голкіпера Георгія Єрмакова.

Також клуб підсилив склад українським захисником Артемом Смоляковим, який виступав в МЛС за Лос-Анджелес.

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