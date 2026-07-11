Нива Тернопіль підписала ексгравця Чорноморця та Ворскли

Відомий український півзахисник Артем Габелок став гравцем Ниви Тернопіль.

Про це повідомляє пресслужба тернопільського клубу.

Умови та терміни дії угоди не розголошуються. 31-річний перейшов у Ниву на правах вільного агента.

Попереднім клубом Габелка був одеський Чорноморець, який він покинув наприкінці червня. Хавбек є вихованцем донецького Шахтаря, проте за першу команду "Гірників" не провів жодного матчу.

Захищав кольори Шахтаря-3, Ворскли, Металіста 1925, латвійської Юрмали та вірменського Пюніка. Виступав за юнацькі та молодіжні збірні України різних вікових категорій, сумарно відзначившись за них 15 голами в 56 матчах.

Нагадаємо, Нива Тернопіль завершила минулий сезон на 12 місці в турнірній таблиці Першої ліги.