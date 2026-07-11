Нива Тернопіль підписала ексгравця Чорноморця та Ворскли
Артем Габелок
ФК Нива Тернопіль
Відомий український півзахисник Артем Габелок став гравцем Ниви Тернопіль.
Про це повідомляє пресслужба тернопільського клубу.
Умови та терміни дії угоди не розголошуються. 31-річний перейшов у Ниву на правах вільного агента.
Попереднім клубом Габелка був одеський Чорноморець, який він покинув наприкінці червня. Хавбек є вихованцем донецького Шахтаря, проте за першу команду "Гірників" не провів жодного матчу.
Захищав кольори Шахтаря-3, Ворскли, Металіста 1925, латвійської Юрмали та вірменського Пюніка. Виступав за юнацькі та молодіжні збірні України різних вікових категорій, сумарно відзначившись за них 15 голами в 56 матчах.
Нагадаємо, Нива Тернопіль завершила минулий сезон на 12 місці в турнірній таблиці Першої ліги.