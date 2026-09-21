Червона картка переламала хід зустрічі: нападник Карпат – про результат матчу з Вересом

Нападник Карпат Ярослав Карабін оцінив нічию з Вересом (1:1) у матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Була дуже важка гра, і, гадаю, команда не зовсім задоволена результатом. На мою думку, червона картка переламала хід зустрічі. Втім, попереду в нас ще багато матчів, тому потрібно вже налаштовуватися на наступні поєдинки.

У першому таймі нам удавалося виконувати установку тренера – грати високо та агресивно. Не в усіх епізодах це виходило, але до перерви ми виглядали краще, ніж у другому таймі, де щось пішло не так.

Гадаю, нам просто не вистачило ще одного забитого м'яча. Верес – дуже добре організована команда, вони якісно оборонялися", – підсумував Карабін.