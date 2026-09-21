Червона картка переламала хід зустрічі: нападник Карпат – про результат матчу з Вересом
Нападник Карпат Ярослав Карабін оцінив нічию з Вересом (1:1) у матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги.
Про це він розповів у коментарі клубній пресслужбі.
"Була дуже важка гра, і, гадаю, команда не зовсім задоволена результатом. На мою думку, червона картка переламала хід зустрічі. Втім, попереду в нас ще багато матчів, тому потрібно вже налаштовуватися на наступні поєдинки.
У першому таймі нам удавалося виконувати установку тренера – грати високо та агресивно. Не в усіх епізодах це виходило, але до перерви ми виглядали краще, ніж у другому таймі, де щось пішло не так.
Гадаю, нам просто не вистачило ще одного забитого м'яча. Верес – дуже добре організована команда, вони якісно оборонялися", – підсумував Карабін.
Зазначимо, що в цій грі Ян Костенко отримав вилучення майже одразу після виходу на заміну. На той момент "леви" вели в рахунку.
Наразі Карпати мають у своєму активі 14 очок та посідають третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Вони відстають від Шахтаря та Полісся на чотири залікові бали.
В наступному турі львівська команда зіграє на виїзді з Динамо. Це станеться після міжнародної паузи вже у жовтні.