Гендиректор Руху: Якщо Минай вже втретє скористається ситуацією і залишиться в УПЛ, це буде несправедливо

Генеральний директор Руху Ігор Дедишин вважає, що буде несправедливо, якщо Минай замінить вмираючий Дніпро-1 у чемпіонаті України.

Позицію клубу щодо цієї ситуації Дедишин висловив у коментарі Tribuna.com.

"Має бути завжди принцип справедливості. Сам спортивний принцип має містити принцип справедливості. Я вважаю, що несправедливо буде, якщо Минай вже втретє скористається ситуацією і залишиться в УПЛ. У першу чергу по відношенню до тих команд, які зайняли 13-14 місце і боролися в додаткових матчах за право залишитися в УПЛ – Верес і Оболонь.

Чому команди, які посіли в чемпіонаті вище місце, ще грали згідно з регламентом додаткові матчі, а команда, яка посіла нижче місце, рішенням клубів просто залишиться? Неважливо, чи це Минай, чи Металіст 1925.

Для мене це неправильно, несправедливо, нечесно по відношенню до інших клубів. Ті ж Минай і Металіст 1925 закінчили чемпіонат і відправили усіх у відпустки, не витрачали додаткових коштів. А Оболонь, Верес і ті ж Епіцентр з Лівим берегом залишили команди, працювали, несли додаткові витрати, щоб поїхати на матч, організувати домашній і так далі.

Можливо, як варіант, було б правильно, щоб вони між собою зіграли матч. Хоча він і не передбачений регламентом. Регламентом передбачено, що клуби мають вирішувати, хто лишається, хто не лишається", — сказав Дедишин.