Вісім представників України потрапили до рейтингу найкращих клубів 2024 року за версією IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики склала рейтинг найкращих клубів світу за 2024 рік.

До списку з 700 найкращих клубів світу за версією IFFHS потрапили 8 українських команд.

Найкращим клубом України в рейтингу виступив Шахтар, який зайняв 130-ту сходинку. Динамо розташувалося на 146-му місці.

Далі йдуть Олександрія, Кривбас, Рух, Полісся, Зоря та ЛНЗ.

Найкращим клубом визнали мадридський Реал. У топ-3 також потрапили леверкузенський Баєр та італійська Аталанта.

Рейтинг найкращих клубів світу 2024 року за версією IFFHS

1. Реал (Іспанія)

2. Баєр (Німеччина)

3. Аталанта (Італія)

4. Ліверпуль (Англія)

5. Ботафоґу (Бразилія)

...

130. Шахтар (Україна)

146. Динамо (Україна)

394. Олександрія (Україна)

454. Кривбас (Україна)

509. Рух (Україна)

545. Полісся (Україна)

628. Зоря (Україна)

656. ЛНЗ (Україна)

Раніше українська Прем'єр-ліга підрахувала середній вік гравців команд чемпіонату, визначивши таким чином наймолодший клуб поточного сезону.