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Кварацхелія: Мрію зі збірною Грузії зіграти на чемпіонаті світу, а на клубному рівні виграти Лігу чемпіонів

Руслан Травкін — 10 жовтня, 20:12
Кварацхелія: Мрію зі збірною Грузії зіграти на чемпіонаті світу, а на клубному рівні виграти Лігу чемпіонів
Хвіча Кварацхелія
Getty images

Лідер збірної Грузії та італійського Наполі Хвіча Кварацхелія назвав дві головні футбольні мрії.

Його слова наводить Footballnews.ge.

"Більше всього я мрію зіграти за збірну Грузії на чемпіонаті світу і виграти зі своєю командою Лігу чемпіонів. Сподіваюся, я здійсню ці мрії.

Здобути найважливіший клубний футбольний титул – мрія кожного футболіста, а кожен грузин мріє взяти участь у чемпіонаті світу.

Я думаю, що це буде данина поваги всім тим людям, які представляли Грузію в минулому. Ми хочемо йти їхніми стопами, досягати цієї мети і прославляти нашу Батьківщину", – сказав Хвіча.

У нинішньому сезоні Кварацхелія провів 6 матчів за Наполі в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

Наполі Хвіча Кварацхелія Збірна Грузії з футболу

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