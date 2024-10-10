Кварацхелія: Мрію зі збірною Грузії зіграти на чемпіонаті світу, а на клубному рівні виграти Лігу чемпіонів

Лідер збірної Грузії та італійського Наполі Хвіча Кварацхелія назвав дві головні футбольні мрії.

Його слова наводить Footballnews.ge.

"Більше всього я мрію зіграти за збірну Грузії на чемпіонаті світу і виграти зі своєю командою Лігу чемпіонів. Сподіваюся, я здійсню ці мрії.

Здобути найважливіший клубний футбольний титул – мрія кожного футболіста, а кожен грузин мріє взяти участь у чемпіонаті світу.

Я думаю, що це буде данина поваги всім тим людям, які представляли Грузію в минулому. Ми хочемо йти їхніми стопами, досягати цієї мети і прославляти нашу Батьківщину", – сказав Хвіча.