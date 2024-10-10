Кварацхелія: Мрію зі збірною Грузії зіграти на чемпіонаті світу, а на клубному рівні виграти Лігу чемпіонів
Лідер збірної Грузії та італійського Наполі Хвіча Кварацхелія назвав дві головні футбольні мрії.
Його слова наводить Footballnews.ge.
"Більше всього я мрію зіграти за збірну Грузії на чемпіонаті світу і виграти зі своєю командою Лігу чемпіонів. Сподіваюся, я здійсню ці мрії.
Здобути найважливіший клубний футбольний титул – мрія кожного футболіста, а кожен грузин мріє взяти участь у чемпіонаті світу.
Я думаю, що це буде данина поваги всім тим людям, які представляли Грузію в минулому. Ми хочемо йти їхніми стопами, досягати цієї мети і прославляти нашу Батьківщину", – сказав Хвіча.
У нинішньому сезоні Кварацхелія провів 6 матчів за Наполі в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.