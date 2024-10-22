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Вест Гем визначився з майбутнім Лопетегі

Олександр Булава — 22 жовтня, 20:29
Вест Гем визначився з майбутнім Лопетегі

Головний тренер Вест Гема Хулен Лопетегі збереже свою посаду попри незадовільні результати клубу.

Про це повідомляє The Guardian.

Іспанець тільки влітку очолив "молотобійців". Однак команда невдало стартувала у чемпіонаті Англії. У зв'язку з чим з'явилась інформація, що на його місце можуть призначити колишнього наставника Боруссії Дортмунд Едіна Терзича.

Попри незадовільні результати Вест Гема, керівництво клубу не збирається відправляти Лопетегі у відставку. Він продовжить працювати, намагаючись поліпшити показники.

Напередодні Вест Гем поступився Тоттенгему. Команда за 8 турів набрала лише 8 очок і йде на 15 місці в турнірній таблиці АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Лопетегі

Вест Гем

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