Вест Гем визначився з майбутнім Лопетегі
Головний тренер Вест Гема Хулен Лопетегі збереже свою посаду попри незадовільні результати клубу.
Про це повідомляє The Guardian.
Іспанець тільки влітку очолив "молотобійців". Однак команда невдало стартувала у чемпіонаті Англії. У зв'язку з чим з'явилась інформація, що на його місце можуть призначити колишнього наставника Боруссії Дортмунд Едіна Терзича.
Попри незадовільні результати Вест Гема, керівництво клубу не збирається відправляти Лопетегі у відставку. Він продовжить працювати, намагаючись поліпшити показники.
Напередодні Вест Гем поступився Тоттенгему. Команда за 8 турів набрала лише 8 очок і йде на 15 місці в турнірній таблиці АПЛ.