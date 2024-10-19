Тоттенгем розгромив Вест Гем у матчі-відкритті 8 туру АПЛ

У суботу, 19 жовтня, матчем Тоттенгем – Вест Гем стартував 8 тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зустріч завершилася впевненою перемого "шпор" з рахунком 4:1.

Також сьогодні відбудуться ще 6 ігор.

Чемпіонат Англії – АПЛ

19 жовтня, 8 тур

Тоттенгем – Вест Гем 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Кудус, 1:1 –36 Кулушевський, 2:1 – 53 Біссума, 3:1 – 55 Тодібо (аг), 4:1 – 60 Сон Хин Мін

Вилучення: 86 – Кудус

17:00 Фулгем – Астон Вілла

17:00 Іпсвіч – Евертон

17:00 Саутгемптон – Лестер

17:00 Манчестер Юнайтед – Брентфорд

17:00 Ньюкасл – Брайтон

19:30 Борнмут – Арсенал

Нагадаємо, у 7 турі Астон Вілла та Манчестер Юнайтед розписали нульову нічию, а Челсі не зміг дотиснути Ноттінгем Форест. З 78-ї хвилину команда Енцо Марески грала в більшості, але не змогла реалізувати кількісну перевагу. Михайло Мудрик вийшов на поле на початку компенсованого часу.