Колишній наставник дортмундської Боруссії вважається фаворитом на посаду тренера Вест Гема
Едін Терзич
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Німецький фахівець Едін Терзич є фаворитом на посаду наставника лондонського Вест Гема.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у соцмережі "Х" (Twitter).
"Молотки" роздумують над звільненням Хулена Лопетегі. Команда за 8 турів набрала лише 8 очок і йде на 15 місці.
Варто зазначити, що Терзич не чужий Вест Гему. З 2015 до 2017 року Едін входив до тренерського штабу Славена Біліча.
41-річний Едін вивів Боруссію Д у фінал Ліги чемпіонів-2023/24, але влітку пішов із команди.