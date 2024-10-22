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Колишній наставник дортмундської Боруссії вважається фаворитом на посаду тренера Вест Гема

Руслан Травкін — 22 жовтня, 20:02
Колишній наставник дортмундської Боруссії вважається фаворитом на посаду тренера Вест Гема
Едін Терзич
Скріншот

Німецький фахівець Едін Терзич є фаворитом на посаду наставника лондонського Вест Гема.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у соцмережі "Х" (Twitter).

"Молотки" роздумують над звільненням Хулена Лопетегі. Команда за 8 турів набрала лише 8 очок і йде на 15 місці.

Варто зазначити, що Терзич не чужий Вест Гему. З 2015 до 2017 року Едін входив до тренерського штабу Славена Біліча.

41-річний Едін вивів Боруссію Д у фінал Ліги чемпіонів-2023/24, але влітку пішов із команди.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Едін Терзич

Едін Терзич

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