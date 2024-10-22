Колишній наставник дортмундської Боруссії вважається фаворитом на посаду тренера Вест Гема

Німецький фахівець Едін Терзич є фаворитом на посаду наставника лондонського Вест Гема.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у соцмережі "Х" (Twitter).

"Молотки" роздумують над звільненням Хулена Лопетегі. Команда за 8 турів набрала лише 8 очок і йде на 15 місці.

🚨⚒️ Former BVB coach Edin #Terzic is a candidate in case West Ham United decide to replace manager Julen Lopetegui ✔️



The 41y/o has a good reputation at #WHUFC, where he worked from 2015-2017 as assistant coach under Slaven Bilic.



Terzic is open to a new challenge and has also… pic.twitter.com/PrWGrpwWqO — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 22, 2024

Варто зазначити, що Терзич не чужий Вест Гему. З 2015 до 2017 року Едін входив до тренерського штабу Славена Біліча.

41-річний Едін вивів Боруссію Д у фінал Ліги чемпіонів-2023/24, але влітку пішов із команди.