Збірна Індонезії оголосила про призначення легендарного Клюйверта

Колишній форвард Аякса та Барселони Патрік Клюйверт став головним тренером збірної Індонезії з футболу.

Про це повідомляє Асоціація футболу Індонезії.

Угода з нідерландцем розрахована на 2 роки, а також включає опцію на продовження контракту ще на 2.

Головною ціллю Патріка на чолі індонезійської команди буде кваліфікація на майбутній чемпіонат світу 2026 року. Наразі Індонезія знаходиться на третій сходинці у групі C азійського відбіркового етапу. Якщо Індонезія збереже цю позицію, то зуміє кваліфікуватися до наступного етапу змагань.

Patrick Kluivert is the new Head Coach of the Indonesia senior men's football team. ✍️



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‣ #PSSI pic.twitter.com/QlJpWEvKzx — PSSI (@PSSI) January 8, 2025

Явним лідером цієї групи є Японія, яка набрала 16 очок в 6 матчах, Австралія йде другою з 7 заліковими пунктами в запасі. Індонезія, Саудівська Аравія, Бахрейн та Китай мають по 6 балів. Зазначимо, що 2 команди гарантовано вийдуть на чемпіонат світу-2026, ще 2 збірні пройдуть після проведення наступного етапу кваліфікації.

Останнім місцем роботи Патріка Клюйверта був Адана Демірспор, але в турецькому клубі він протримався всього пів року – у грудні 2023 року сторони припинили співпрацю за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, що його син Джастін Клюйверт виступає за Борнмут разом із Іллєю Забарним. Разом вони допомогли "вишням" встановити новий клубний рекорд. Це відбулося за підсумками матчу проти Евертона (1:0).