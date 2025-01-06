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Два одноклубника Мудрика можуть продовжити кар'єру в іншому лондонському клубі

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 13:37
Два одноклубника Мудрика можуть продовжити кар'єру в іншому лондонському клубі
Кірнан Дьюсбері-Голл
ВВС

Челсі має намір відправити двох гравців в оренду, щоб вони мали ігрову практику. І обидва можуть опинитися у Вест Гемі. Мова йде про Карні Чуквуемеку та Кірнана Дьюсбері-Голла.

Про ці потенційні оренди повідомляє Goal.

Чуквуемека приєднався до '"синіх" ще влітку 2022 року, але за весь цей час він так і не зміг заробити собі місце в основному складі. Цього сезону 21-річний англієць зіграв у п'яти матчах, чотири з яких були у Лізі конференцій.

Випадок Дьюсбері-Голла майже ніяк не відрізняється. Кірнана придбали минулого літа за 35 мільйонів євро. І хоча грає він частіше за Чуквуемеку, цього все одно недостатньо (15 матчів, 6 у єврокубку, 857 хвилин).

Головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска хоче, щоб цей тандем мав більше ігрового часу, якого він сам не може надати. Тому варіант з орендою у Вест Гем до кінця сезону вважається привабливим.

Раніше Мареска розповів, що очікував поразки, яка відбулася у матчі проти Іпсвіча (0:2) у межах 19 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Михайло Мудрик

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