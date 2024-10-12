Букмекери оцінили шанси України взяти реванш у Чехії в Лізі націй
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У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зустрінеться з Чехією у 4-му турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.
Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні у польському місті Вроцлав. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
За версією бейтингового оператора FAVBET, Україна та Чехія мають майже однакові шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
Перемога України – 2,69;
Нічия – 3,35;
Перемога Чехії – 2,73.
У другому турі Ліги націй збірна Чехії приймала Україну та здобула мінімальну перемогу з рахунком 3:2.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Чехія.
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