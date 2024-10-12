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Букмекери оцінили шанси України взяти реванш у Чехії в Лізі націй

Денис Шаховець — 12 жовтня, 16:24
Букмекери оцінили шанси України взяти реванш у Чехії в Лізі націй
Getty Images

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зустрінеться з Чехією у 4-му турі Ліги націй УЄФА дивізіону B.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні у польському місті Вроцлав. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Україна та Чехія мають майже однакові шанси на перемогу. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога України – 2,69;

Нічия – 3,35;

Перемога Чехії – 2,73.

У другому турі Ліги націй збірна Чехії приймала Україну та здобула мінімальну перемогу з рахунком 3:2.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Чехія.

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