Який результат потрібен Україні в матчі з Чехією, щоб перемогти у групі Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграє в 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Суперником підопічних Сергія Реброва буде Чехія.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

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З огляду на поразки у стартових двох турах, українцям дуже потрібна звитяга над чехами, щоб зачепитися за шанс перемогти у групі та підвищитися в класі. Проте навіть без 3 балів у цьому матчі наша збірна теоретично може посісти перше місце.

Яка наразі ситуація в групі A

Наразі на першому місці знаходиться Грузія. Вона має в активі 6 балів та обходить Чехію за особистими зустрічами. Через це Україна також поступається Албанії (у команд по 3 очка).

Грузія – 6 балів (+3 різниця забитих та пропущених); Чехія – 6 (0); Албанія – 3 (-2); Україна – 3 (-1).

*У разі рівної кількості очок місця команд визначаються за результатами особистих зустрічей.

Який результат потрібен збірній України

Перемога України над Чехією

Якщо поєдинок завершиться так, українці та чехи матимуть рівну кількість очок, перше місце посідатиме Грузія (вирішальною буде різниця забитих та пропущених), а Албанія знаходитиметься на останньому місці.

Для перемоги у групі треба надалі перемогти Грузію та Албанію у двох останніх поєдинках. Тоді лише чехи матимуть теоретичні шанси обійти Україну, проте треба буде дивитися на голи. Однак в такому розкладі "синьо-жовті" матимуть одне право на помилку. Щоправда, тоді існуватиме залежність від результатів останніх турів.

Україна та Чехія грають внічию

В першу чергу треба зазначити, що підопічні Реброва повинні вигравати наступні 2 матчі. Тоді Україні підійде декілька варіантів.

Перший варіант: Чехія також грає внічию всі наступні матчі, а Україна перемагає. Тоді навіть теоретично жодна команда не зможе обійти українців у боротьбі за перше місце.

Другий варіант: Чехія перемагає Албанію і програє Грузії, а грузини втрачають бали з албанцями. Тоді вирішальне значення матиме різниця, тож нашій збірній необхідно її покращити.

Третій варіант: Чехія програє 2 наступні матчі, а грузини втрачають бали з албанцями. Тоді за будь-яких обставин саме Україна посяде перше місце.

Україна програє Чехії

Знову ж таки, нашій збірній потрібно буде лише перемагати у наступних двох поєдинках. Але також тут потрібно, щоб Албанія перемогла у своїх 2 поєдинках, а гра між чехами та грузинами завершилася перемогою Грузії. Тоді всі українці будуть хапатися за голову, адже знову у групі України буде рівна кількість очок між усіма командами (9).

Тож вирішальною стане різниця забитих та пропущених м'ячів, яку Україні треба підтягнути (зараз ми за нею на передостанньому місці).

Як ми бачимо, на папері у збірної України є шанси з будь-яким результатом. Але навіщо випробовувати долю зайвий раз? Все в руках українців, і їм буде достатньо перемогти в наступних трьох поєдинках.